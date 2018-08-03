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"Центр управления расследованиями": Так называемой ЧВК "Вагнер" не существует. Это просто рынок наемников

04.08.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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Группировки российских наемников воюют не только в Сирии и на Донбассе, но расширяют операции на другие страны мира, а частная военная компания "Вагнер" – только их общее название. Об этом заявил руководитель "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Андрей Коняхин в эфире "Эха Москвы".

По словам Коняхина, ЦУР начал расследовать деятельность российских наемников с Сирии, однако выяснил, что после разгрома от американцев те перенесли свою деятельность в другие страны. 

"После большого поражения в Сирии так называемый "Вагнер", так называемый, потому что его не существует. По сути, "Вагнер" – это просто название. А так, это просто рынок наемников, которые занимаются определенными задачами под определенных людей. Их довольно много, этих группировок. Они связаны с теми людьми, которые их содержат, тот же [российский бизнесмен Евгений] Пригожин... С начала мая мы поняли, что центр интересов России смещается из Сирии в другие страны. Про это мало кто писал... Путем проверки фактов мы увидели, что интересы России оказались неожиданно прямо в центре Африки", – рассказал он. 

Коняхин добавил, что после этого было принято решение отправить съемочную группу в Центральноафриканскую республику. 

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Позже российский "Коммерсантъ" написал, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силы международной коалиции обстреляли наемников из частной военной компании "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод. Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Вооруженных сил Украины на Донбассе. 

31 июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Тела россиян обнаружили в 23 км от центральноафриканского города Сибю и доставили на базу миссии ООН. В ЦАР в партнерстве с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского группа снимала документальный фильм о деятельности российской частной военной компании "Вагнер". 
 
 
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Группировки российских наемников воюют не только в Сирии и на Донбассе, но расширяют операции на другие страны мира, а частная военная компания "Вагнер" – только их...
 
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