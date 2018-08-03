"Центр управления расследованиями": Так называемой ЧВК "Вагнер" не существует. Это просто рынок наемников

По словам Коняхина, ЦУР начал расследовать деятельность российских наемников с Сирии, однако выяснил, что после разгрома от американцев те перенесли свою деятельность в другие страны.





"После большого поражения в Сирии так называемый "Вагнер", так называемый, потому что его не существует. По сути, "Вагнер" – это просто название. А так, это просто рынок наемников, которые занимаются определенными задачами под определенных людей. Их довольно много, этих группировок. Они связаны с теми людьми, которые их содержат, тот же [российский бизнесмен Евгений] Пригожин... С начала мая мы поняли, что центр интересов России смещается из Сирии в другие страны. Про это мало кто писал... Путем проверки фактов мы увидели, что интересы России оказались неожиданно прямо в центре Африки", – рассказал он.





Коняхин добавил, что после этого было принято решение отправить съемочную группу в Центральноафриканскую республику.





8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Позже российский "Коммерсантъ" написал, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силы международной коалиции обстреляли наемников из частной военной компании "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод. Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Вооруженных сил Украины на Донбассе.





31 июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Тела россиян обнаружили в 23 км от центральноафриканского города Сибю и доставили на базу миссии ООН. В ЦАР в партнерстве с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского группа снимала документальный фильм о деятельности российской частной военной компании "Вагнер".