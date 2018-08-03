Белоруска рассказала о низких заработках в туротрасли Италии









«Он не является экскурсоводом, и не должен знать каждую мелочь об исторических памятниках, разбросанных по городу», – поясняет сайт.





Но на практике сопровождающий выполняет примерно ту же работу, что и экскурсовод, получая при этом в конце месяца 300-400 евро.





Он встречает в аэропорту туристов и доставляет их к месту назначения – например, в порт, чтобы те сели на круизный корабль. А по пути «закрывает» все потребности гостей.





«Я несколько лет сотрудничаю с разными агентствами, – рассказала 28-летняя белоруска М. Н., работающая сопровождающей. – И годы эти были нелегкими».





По ее словам, с ними заключаются абсурдные контракты, и плата составляет чуть больше 6 евро в час.





Ситуацию трудно изменить, потому что в городе с большим потоком туристов, как Венеция, если решишь остаться дома, тут же найдется десяток девушек, готовых занять твое место.





Согласно тарифам, действующим в отрасли, сопровождающий должен зарабатывать «грязными» от 120 до 250 евро за целый день работы.





«Если все идет хорошо, выходит 400 евро в месяц», – заключает М. Н.