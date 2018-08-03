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Белоруска рассказала о низких заработках в туротрасли Италии

04.08.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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Итальянский сайт Yahoo Finanza рассказал о трудной и малооплачиваемой работе сопровождающего туристических групп в Италии.



«Он не является экскурсоводом, и не должен знать каждую мелочь об исторических памятниках, разбросанных по городу», – поясняет сайт.

Но на практике сопровождающий выполняет примерно ту же работу, что и экскурсовод, получая при этом в конце месяца 300-400 евро.

Он встречает в аэропорту туристов и доставляет их к месту назначения – например, в порт, чтобы те сели на круизный корабль. А по пути «закрывает» все потребности гостей.

«Я несколько лет сотрудничаю с разными агентствами, – рассказала 28-летняя белоруска М. Н., работающая сопровождающей. – И годы эти были нелегкими».

По ее словам, с ними заключаются абсурдные контракты, и плата составляет чуть больше 6 евро в час.

Ситуацию трудно изменить, потому что в городе с большим потоком туристов, как Венеция, если решишь остаться дома, тут же найдется десяток девушек, готовых занять твое место.

Согласно тарифам, действующим в отрасли, сопровождающий должен зарабатывать «грязными» от 120 до 250 евро за целый день работы.

«Если все идет хорошо, выходит 400 евро в месяц», – заключает М. Н.

 
 
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Итальянский сайт Yahoo Finanza рассказал о трудной и малооплачиваемой работе сопровождающего туристических групп в Италии.
 
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