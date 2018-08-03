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"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство в Египте
"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство сельхозтехники в Египте, сообщает
Сборочное производство организовано в Каире на базе компании Helwan Machinery and Equipment, входящей в Национальную организацию военной промышленности Египта. Его открытие стало возможным благодаря работе в рамках меморандума о взаимопонимании, который белорусское предприятие подписало с Helwan Machinery and Equipment в 2017 году.
На семинаре-презентации, организованном при участии посольства Беларуси в Египте, представители белорусской и египетской компаний представили участникам первые пять машин совместной сборки. Это роторные косилки, рулонные пресс-подборщики и машина для внесения твердых органических удобрений.
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"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство сельхозтехники в Египте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
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