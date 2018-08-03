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ООН: Северная Корея и не думает сворачивать ядерную программу

04.08.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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Северная Корея не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, о чем заявлялось ранее, говорится в докладе, представленном Совбезу ООН группой независимых экспертов.

В апреле этого года Пхеньян сообщил о замораживании ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, а также о намерении закрыть полигон Пунгери, на котором с 2006 года происходили эти испытания.

Однако эксперты установили, что масштабы нелегальной перекачки топливной нефти с иностранных судов лишь возросли. Этот метод предполагает прямую перекачку с одного корабля на другой и осуществляется в открытом море.

Кроме того утверждается, что КНДР пытается продавать оружие за рубеж.

Доклад был представлен Совбезу ООН в пятницу. Северная Корея пока никак не прокомментировала его выводы. В настоящий момент страна находится под международными и американскими санкциями в связи с разработкой ядерного оружия.
 
 
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Северная Корея не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, о чем заявлялось ранее, говорится в докладе, представленном Совбезу ООН группой независимых...
 
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