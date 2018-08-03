ООН: Северная Корея и не думает сворачивать ядерную программу

В апреле этого года Пхеньян сообщил о замораживании ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, а также о намерении закрыть полигон Пунгери, на котором с 2006 года происходили эти испытания.





Однако эксперты установили, что масштабы нелегальной перекачки топливной нефти с иностранных судов лишь возросли. Этот метод предполагает прямую перекачку с одного корабля на другой и осуществляется в открытом море.





Кроме того утверждается, что КНДР пытается продавать оружие за рубеж.





Доклад был представлен Совбезу ООН в пятницу. Северная Корея пока никак не прокомментировала его выводы. В настоящий момент страна находится под международными и американскими санкциями в связи с разработкой ядерного оружия.