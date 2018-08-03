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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила поляков на домашнем этапе Евролиги

04.08.2018 21:28 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на домашнем этапе Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Федерация пляжного футбола Беларуси

В матче 2-го тура на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусы в овертайме одолели команду Польши со счетом 5:4.

На старте турнира белорусы разгромили соперников из Турции — 9:4.

В заключительном туре 5 августа белорусская дружина сыграет со сборной Италии, которая сначала была сильнее поляков — 8:4, а затем переиграла турецкую команду с результатом 3:0.

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).

Нынешние соревнования Евролиги являются тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Помимо сборной Беларуси в этом турнире примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на домашнем этапе Евролиги.
 
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