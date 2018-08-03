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Год малой родины: путешествие в Берёзовский район
В XVII веке в Берёзе на месте древнего храма, первые упоминания о котором были в XV веке, возвели один из крупнейших в Речи Посполитой монастырь.
Подробности – в видеосюжете.
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В XVII веке в Берёзе на месте древнего храма, первые упоминания о котором были в XV веке, возвели один из крупнейших в Речи Посполитой монастырь.
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