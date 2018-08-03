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Стивен Сигал стал спецпредставителем России по укреплению гуманитарных связей с США
Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее", - информирует МИД РФ.
"Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что это "тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной".
"В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - поясняет МИД.
Гражданство РФ было предоставлено С.Сигалу в ноябре 2016 года.
7 мая 2018 года С.Сигал с супругой был среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента РФ Владимира Путина.
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Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских...
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