​Александр Сабодин: Мы наблюдаем стабильную ситуацию на валютном рынке

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Свершилось то, чего так давно ждали. Обязательная продажа иностранной валюты предприятиями отменена. Подпись Президента под указом – это, в общем-то, новый шаг в сторону либерализации условий для бизнеса.

Подробнее – смотрите в интервью с Алекандром Сабодиным, директором по развитию форекс-компаний.