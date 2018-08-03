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Александр Сабодин: Мы наблюдаем стабильную ситуацию на валютном рынке
Свершилось то, чего так давно ждали. Обязательная продажа иностранной валюты предприятиями отменена. Подпись Президента под указом – это, в общем-то, новый шаг в сторону либерализации условий для бизнеса.
Подробнее – смотрите в интервью с Алекандром Сабодиным, директором по развитию форекс-компаний.
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Свершилось то, чего так давно ждали. Обязательная продажа иностранной валюты предприятиями отменена. Подпись Президента под указом – это, в общем-то, новый шаг в...
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