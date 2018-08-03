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Владимир Улахович: Позитивный сигнал, который демонстрирует устойчивость нашего экономического развития
Валютные ограничения в том или ином виде существовали в Беларуси на протяжении 25 лет. Как симптоматическое лечение. Финансовая система за эти годы пережила все болезни роста. Девальвации и кризисы. Ажиотажа в скупке валюты не наблюдалось давно, инфляция и вовсе бьёт минимальные рекорды.
Словом, эксперты Национального банка уверены: белорусскому рублю ничто не угрожает. А значит, и валюта может вращаться в денежных кругах абсолютно свободно.
Подробнее – смотрите в интервью с Владимиром Улаховичем, председателем Белорусской торгово-промышленной палаты.
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Владимир Улахович: Позитивный сигнал, который демонстрирует устойчивость нашего экономического развития
Валютные ограничения в том или ином виде существовали в Беларуси на протяжении 25 лет. Как симптоматическое лечение. Финансовая система за эти годы пережила все...
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