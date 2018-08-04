В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу





Семь команд боролись за звание чемпиона и возможность представлять Вороновщину 11 августа на областных соревнованиях, что пройдут на Августовском канале. Это три сборные: «Метеор» — капитан Александр Метелица, «Black Star» — Дмитрий Тарамына, «Дунай» — Валерий Адалевский. Свои команды выставили РОЧС — капитан Евгений Гремза, Вороновский отдел охраны — Денис Здончик, КСУП «Дотишки» — Павел Велигор и РЭС — Аркадий Мантуров.















Жарким выдался не только день. На поле было не менее горячо. Немало опасных моментов под горячие возгласы болельщиков игроки создавали у ворот соперников.

В полуфинал вышли четыре команды: «Метеор», Вороновский отдел охраны, РОЧС и КСУП «Дотишки». Точный удар футболиста из «Метеора» Юрия Рутковского позволил команде праздновать победу над Охраной. А вот исход игры у РОЧС и «Дотишек» после ничьей — 1:1 — решил пенальти. Решающий мяч в ворота соперников забил Евгений Гремза.















В итоге за третье место боролись Вороновский отел охраны и КСУП «Дотишки». Победу Охране принес Антон Цыдик, отправивший мяч в ворота дотишцев. На его счету за всю игру два забитых гола.

Первое и второе места разыграли РОЧС и «Метеор». Силы у команд были равные. Предугадать, кто победит, было невозможно. Однако вратарю «Метеора» Евгению Поболю удалось направить мяч в ворота соперника. 1:0 — с таким счетом его команда праздновала победу. Победитель был награжден кубком, все команды-лидеры получили в подарок мячи от отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома.





















































































































































