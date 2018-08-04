ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу

04.08.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу

Семь команд боролись за звание чемпиона и возможность представлять Вороновщину 11 августа на областных соревнованиях, что пройдут на Августовском канале. Это три сборные: «Метеор» — капитан Александр Метелица,  «Black Star» — Дмитрий Тарамына, «Дунай» — Валерий Адалевский. Свои команды выставили РОЧС — капитан Евгений Гремза, Вороновский отдел охраны — Денис Здончик, КСУП «Дотишки» — Павел Велигор и РЭС — Аркадий Мантуров.


В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу

Жарким выдался не только день. На поле было не менее горячо. Немало опасных моментов под горячие возгласы болельщиков игроки создавали у ворот соперников.

В полуфинал вышли четыре команды: «Метеор», Вороновский отдел охраны, РОЧС и КСУП «Дотишки». Точный удар футболиста из «Метеора» Юрия Рутковского позволил команде праздновать победу над Охраной. А вот исход игры у РОЧС и «Дотишек» после ничьей — 1:1 — решил пенальти. Решающий мяч в ворота соперников забил Евгений Гремза.


В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу

В итоге за третье место боролись Вороновский отел охраны и КСУП «Дотишки». Победу Охране принес Антон Цыдик, отправивший мяч в ворота дотишцев. На его счету за всю игру два забитых гола.

Первое и второе места разыграли РОЧС и «Метеор». Силы у команд были равные. Предугадать, кто победит, было невозможно. Однако вратарю «Метеора» Евгению Поболю удалось направить мяч в ворота соперника. 1:0 — с таким счетом его команда праздновала победу. Победитель был награжден кубком, все команды-лидеры получили в подарок мячи от отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома.


В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу
В Вороново впервые прошел молодежный чемпионат по болотному футболу

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь команд боролись за звание чемпиона и возможность представлять Вороновщину 11 августа на областных соревнованиях, что пройдут на Августовском канале. Это три...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Хойницкiя навiны
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика