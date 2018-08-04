Повара «Свитязянки» удостоены Почетных грамот и подарков от РО РОО «БСЖ»

Труд каждого, кто принимает участие в уборочной кампании, чрезвычайно важен и нужен: будь то комбайнер или его помощник, водитель на отвозке зерна или работник на зерносушильном комплексе. А труд поваров, которые вкусно и разнообразно кормят аграриев, вообще бесценен. Не зря же говорят, что «хороший работник — сытый работник». Поэтому работа тех женщин, которые часами не отходят от горячей плиты, чтобы обед прибыл на поле в нужное время, заслуживают наивысших похвал и благодарности.

Именно с этой целью, чтобы поблагодарить поваров СВК «Свитязянка-2003» за добросовестный труд и активное участие в текущей уборочной кампании, председатель РО РОО «БСЖ» Инна Михайловна Санчук приехала в столовую хозяйства и вручила Наталье Валерьевне Стащенюк, которая кормит тружеников «Свитязянки» с 2002 года, и Марине Валерьевне Сиротиной, которая трудится в столовой с 2009 года, Почетные грамоты и памятные подарки.















— Наш горячий цех готовит ежедневно по 120-125 обедов и около 70 ужинов. В меню, которое составляет заведующая столовой Елена Михайловна Сак, входят разнообразные и сытные блюда. Готовим мясо, курицу, рыбу, обязательно овощные салаты. Недавно даже булочки собственного приготовления предложили аграриям хозяйства. «Спасибо, было очень вкусно», — вот лучшая награда за наш труд, — делится Наталья Стащенюк.

— Наталья и Марина очень трудолюбивые и аккуратные. Сразу видно, что в приготовление пищи они вкладывают всю душу. Им, конечно, тяжело, ведь вдвоем им нужно накормить полхозяйства. Кулинарию они любят, вот и все получается на отлично, — хвалит поваров заведующая столовой.





Оксана ЯНУШ.

Фото автора.