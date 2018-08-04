Поздравляем с новорожденным!

В учреждении здравоохранения «Кореличская центральная районная больница» мамами стали:
Соболь Диана Сергеевна, агр. Б. Жуховичи, 1 июля, мальчик
Комарова Мария Мирославовна, г.п. Кореличи, 12 июля, мальчик
Шейман Татьяна Ивановна, агр. Цирин, 12 июля, мальчик
Косяченко Наталья Николаевна, г.п. Кореличи, 12 июля, мальчик
Голушко Яна Михайловна, агр. Луки, 13 июля, девочка
Безмен Алена Витальевна, г.п. Кореличи, 16 июля, мальчик
Дух Екатерина Николаевна, г.п. Кореличи, 16 июля, мальчик
Гинак Оксана Петровна, г.п. Кореличи, 17 июля, мальчик
Богушевич Ирина Николаевна, г.п. Кореличи, 18 июля, девочка