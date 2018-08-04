5 августа. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день светофора.

(Хорватия) День победы.

ПРИМЕТЫ:

Трофим Бессонник. Пора усиленных работ, страды. Сбор ягод калины и малины. "На Трофима калинники-малинники". В этот день долго спать – добра не видать.

РОДИЛИСЬ:

1844 Илья Ефимович РЕПИН, российский художник.

1850 Ги де МОПАССАН, французский писатель. В детстве учился в религиозном заведении, где мыли ноги три раза в год и никогда не водили в баню. Еще за год до смерти писатель сохранял силу настоящего атлета и мог, например, проплыть в лодке, сидя на веслах, по 50 миль в день! Умер от сифилиса.

1898 Василий Иванович ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ, российский поэт . Будучи депутатом Верховного Совета СССР, имел привычку на каждом заседании карабкаться на трибуну и читать оттуда длинные речи в стихах.

1905 Артем Иванович МИКОЯН, российский авиаконструктор, создатель МИГов.

1930 Нил Олден АРМСТРОНГ, американский астронавт, первый человек, побывавший на Луне.

1955 Алекс Ван ХАЛЕН, американский музыкант, основатель группы "Ван Хален".

1963 Наталья Азариевна ЛАПИНА, российская певица и актриса.

1996 ДОЛЛИ, первая клонированная овечка.

СОБЫТИЯ:

1858 Открывается первый трансатлантический телеграф, королева ВИКТОРИЯ обменивается приветствиями с президентом США Джеймсом БЬЮКЕНЕНОМ.

1891 Выпускаются первые дорожные чеки American Express.

1914 Первые в мире светофоры, регулирующие дорожное движение, устанавливаются на перекрестке авеню Эвклида и 105-й Восточной улицы в Кливленде (шт. Огайо, США). Они будут переключать красный и зеленый свет и издавать предупреждающий звуковой сигнал. Ныне единственным местом в мире, где разрешен проезд на красный свет, является Рио-де-Жанейро. Да и то только в том случае, если водитель докажет полиции, что он пытался скрыться от вооруженных бандитов.

1926 Гарри ГУДИНИ находится в гробу под водой в течение 1 часа.

1939 Во время боя на Халхин-Голе русский летчик Михаил ЮКИН первым в мире направляет горящий самолет на наземную цель противника.

1962 Загадочное самоубийство Мэрилин МОНРО ( наст. имя Норма Джин БЕЙКЕР), американской актрисы. Ей было 36 лет.

1989 В Сингапуре проходит самая массовая игра в "музыкальные стулья" (хождение вокруг стульев до окончания музыки), в которой принимают участие 8238 человек.

1997 В США 6569 скаутов создают самую длинную в мире живую цепь по передаче пожарных ведер с водой (ее длина составила 3272 метра).

2010 Авария на шахте «Сан- Хосе» (Чили), результате чего 33 горняка оказались замурованными на глубине около 700 м и примерно в 5 км от входа в шахту. В результате аварии людям пришлось находиться под землёй в течение рекордных 69 дней.