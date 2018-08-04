Кирпичи, кафель и «Трилинка». Начала работу выставка «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода»

4 августа 2018 года в Брестской ОНТБ на Пушкинской, 19 (5 этаж) начала работу выставка старинного кирпича « ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода ». Кирпичи, кафель и «Трилинка». На столах, в чемоданах, на полу, на фотографиях вдоль стены.



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Старые дома старого Бреста на больших цветных фотографиях Олега Малейко и Петра Ольшевского.

Старинные кирпичи из коллекций Ивана Чайчица, Анны Ковалевой и Сергея Гриня. Оттиски человеческих рук и звериных лап, шестиугольная звезда и «ЛЕНИНЪ», буквы, цифры и гербы – клеймо и одновременно знак качества настоящего мастера, несущего ответственность за свою работу.



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Для современных историков и краеведов – ценная информация о заводах, производственных связях, технологиях, логистике, материалах. Например, кирпичи старого здания БрГПУ были изготовлены на заводе Арона Рабиновича и отмечены инициалами владельца.



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На выставке есть кирпичи из множества уже разрушенных домов центральной части Бреста. Рядом – фотографии каменных домов исчезнувшего города. На кирпичах – четкие или полустёртые клейма с годами выпуска или буквами – свидетельства истории строительства города и крепости, со следами пожаров и застывшими каплями строительных растворов. Им «повезло» попасть в коллекцию латерофилиста – коллекционера кирпичей – и пополнить историю кирпичного производства Российской империи.

На открытии выставки Иван Чайчиц рассказал о производстве кирпича на территории современной Брестской области, об архитектурных тенденциях и стилях при застройке Бреста, строительной керамике – черепица, кафель, изразцы -, представленных в экспозиции.