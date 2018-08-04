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Кирпичи, кафель и «Трилинка». Начала работу выставка «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода»

05.08.2018 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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4 августа 2018 года в Брестской ОНТБ на Пушкинской, 19 (5 этаж) начала работу выставка старинного кирпича «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода». Кирпичи, кафель и «Трилинка». На столах, в чемоданах, на полу, на фотографиях вдоль стены.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57810.php

Кирпичи, кафель и «Трилинка». Начала работу выставка «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода»

Старые дома старого Бреста на больших цветных фотографиях Олега Малейко и Петра Ольшевского.

Старинные кирпичи из коллекций Ивана Чайчица, Анны Ковалевой и Сергея Гриня. Оттиски человеческих рук и звериных лап, шестиугольная звезда и «ЛЕНИНЪ», буквы, цифры и гербы – клеймо и одновременно знак качества настоящего мастера, несущего ответственность за свою работу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57810.php

Кирпичи, кафель и «Трилинка». Начала работу выставка «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода»

Для современных историков и краеведов – ценная информация о заводах, производственных связях, технологиях, логистике, материалах. Например, кирпичи старого здания БрГПУ были изготовлены на заводе Арона Рабиновича и отмечены инициалами владельца.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57810.php

Кирпичи, кафель и «Трилинка». Начала работу выставка «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода»

На выставке есть кирпичи из множества уже разрушенных домов центральной части Бреста. Рядом – фотографии каменных домов исчезнувшего города. На кирпичах – четкие или полустёртые клейма с годами выпуска или буквами – свидетельства истории строительства города и крепости, со следами пожаров и застывшими каплями строительных растворов. Им «повезло» попасть в коллекцию латерофилиста – коллекционера кирпичей – и пополнить историю кирпичного производства Российской империи.

На открытии выставки Иван Чайчиц рассказал о производстве кирпича на территории современной Брестской области, об архитектурных тенденциях и стилях при застройке Бреста, строительной керамике – черепица, кафель, изразцы -, представленных в экспозиции.

 
Теги: Брест
 
 
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4 августа 2018 года в Брестской ОНТБ на Пушкинской, 19 (5 этаж) начала работу выставка старинного кирпича «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода». Кирпичи, кафель и «Трилинка». На...
 
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