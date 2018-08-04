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Вера Лапко проиграла 310-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Монреале
Белоруска Вера Лапко проиграла на старте квалификации турнира серии «Премьер» — «Роджерс Кап» в Монреале с призовымм фондом 2 837 000 долларов. Турнир называют также открытым чемпионатом Канады.
В первом матче квалификации Вера Лапко (№ 69 рейтинга WTA) уступила 310-й ракетке мира Ребекке Марино из Канады — 6:3, 3:6, 3:6.
Вера Лапко имела 13-й номер посева в квалификации.
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Белоруска Вера Лапко проиграла на старте квалификации турнира серии "Премьер" - "Роджерс Кап" в Монреале с призовымм фондом 2 837 000 долларов.
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