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Michelin создаёт новый способ замены изношенных шин

05.08.2018 06:32 — Разное | ОНТ  
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Компания намерена в скором будущем внедрить технологию, которая позволит восстанавливать колёса авто при помощи 3-D принтеров.

Водитель сможет на специальной станции воспроизвести на своих «лысых» шинах любой рисунок протектора для зимы или лета в самых различных комбинациях. Пока технология находится на стадии тестирования и ей ещё далеко до широкого применения.

По словам директора по научным разработкам Michelin Сирила Роже, основная проблема – это создание инфраструктуры для подобных сервисов. Помимо всего прочего, новая технология отличается экологичностью и эффективностью, а с помощью специального приложения можно будет следить за состоянием износа шин. 

 
 
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​Компания намерена в скором будущем внедрить технологию, которая позволит восстанавливать колёса авто при помощи 3-D принтеров.
 
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