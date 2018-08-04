Michelin создаёт новый способ замены изношенных шин

Компания намерена в скором будущем внедрить технологию, которая позволит восстанавливать колёса авто при помощи 3-D принтеров.

Водитель сможет на специальной станции воспроизвести на своих «лысых» шинах любой рисунок протектора для зимы или лета в самых различных комбинациях. Пока технология находится на стадии тестирования и ей ещё далеко до широкого применения.

По словам директора по научным разработкам Michelin Сирила Роже, основная проблема – это создание инфраструктуры для подобных сервисов. Помимо всего прочего, новая технология отличается экологичностью и эффективностью, а с помощью специального приложения можно будет следить за состоянием износа шин.