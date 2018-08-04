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Легкомоторный самолёт потерпел крушение в США
Катастрофа произошла после взлёта из аэропорта в штате Оклахома, сообщает
На борту небольшого пассажирского самолёта летели шесть человек. Они все погибли.
Место крушения находилось в нескольких десятках километров от города Оклахома-Сити.
По предварительной версии, один из двигателей воздушного судна ExtraEA400 разрушился во время полёта. После этого самолёт рухнул на землю и загорелся.
Ведётся расследование трагедии. Кроме этого, полиция проводит опознание жертв крушения.
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Катастрофа произошла после взлёта из аэропорта в штате Оклахома
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