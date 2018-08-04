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Легкомоторный самолёт потерпел крушение в США

05.08.2018 06:32 — Разное | ОНТ  
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Катастрофа произошла после взлёта из аэропорта в штате Оклахома, сообщает Fox News.

На борту небольшого пассажирского самолёта летели шесть человек. Они все погибли.

Место крушения находилось в нескольких десятках километров от города Оклахома-Сити. 

По предварительной версии, один из двигателей воздушного судна ExtraEA400 разрушился во время полёта. После этого самолёт рухнул на землю и загорелся.

Ведётся расследование трагедии. Кроме этого, полиция проводит опознание жертв крушения. 

 
 
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​Катастрофа произошла после взлёта из аэропорта в штате Оклахома
 
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