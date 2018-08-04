Легкомоторный самолёт потерпел крушение в США

Катастрофа произошла после взлёта из аэропорта в штате Оклахома, сообщает Fox News .

На борту небольшого пассажирского самолёта летели шесть человек. Они все погибли.

Место крушения находилось в нескольких десятках километров от города Оклахома-Сити.

По предварительной версии, один из двигателей воздушного судна ExtraEA400 разрушился во время полёта. После этого самолёт рухнул на землю и загорелся.

Ведётся расследование трагедии. Кроме этого, полиция проводит опознание жертв крушения.