В Twitter обсуждают «лучшее в мире» свадебное фото

Британец Кевин Райан решил поделиться со своими подписчиками фотографией , которая была сделана три года назад на его свадьбе.

С виду может показаться, что это очень милый снимок, на котором запечатлён первый поцелуй новоиспечённых супругов. Вот только не так всё просто, очень бдительные пользователи моментально назвали этот кадр «лучшим в мире».

Как рассказал сам Кевин, дело в том, что на заднем плане видны ноги его сестры, которая после предложения ведущего свадьбы поцеловать невесту упала в обморок.

Девушка быстро очнулась, однако уникальная фотография стала венцом свадебного фотоальбома. Пользователи пришли в восторг от увиденного снимка и всего за пару дней он собрал тысячи лайков.