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В Twitter обсуждают «лучшее в мире» свадебное фото

05.08.2018 06:32 — Разное | ОНТ  
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Британец Кевин Райан решил поделиться со своими подписчиками фотографией, которая была сделана три года назад на его свадьбе.

С виду может показаться, что это очень милый снимок, на котором запечатлён первый поцелуй новоиспечённых супругов. Вот только не так всё просто, очень бдительные пользователи моментально назвали этот кадр «лучшим в мире».

Как рассказал сам Кевин, дело в том, что на заднем плане видны ноги его сестры, которая после предложения ведущего свадьбы поцеловать невесту упала в обморок.

Девушка быстро очнулась, однако уникальная фотография стала венцом свадебного фотоальбома. Пользователи пришли в восторг от увиденного снимка и всего за пару дней он собрал тысячи лайков. 

 
 
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​Британец Кевин Райан решил поделиться со своими подписчиками фотографией, которая была сделана три года назад на его свадьбе.
 
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