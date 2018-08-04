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Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

05.08.2018 — Разное | Полымя  
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Субботним вечером 4 августа жители Мира и гости поселка собрались на Центральной площади, площадке летнего амфитеатра для того, чтобы познакомиться с культурой народов, проживающих в Беларуси, и попробовать блюда их национальной кухни.

Татарское, еврейское, цыганское, польское и белорусское подворья рассеялись на площади и привлекали не только приглашенных гостей фестиваля, но и обычных прохожих, ведь устоять было трудно: сладости и прочие вкусности так и манили, а цыганские танцы под белорусские мотивы звали присоединиться еще задолго до официального начала фестиваля.

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Представители каждой культуры подготовили выступления, песни и танцы в традиционных костюмах.

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

А цыганское подворье пригласило поучаствовать в выкупе невесты. Гости фестиваля с удовольствием помогали молодому цыгану убедить всех, что достоин жениться на дочери барона.

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

После представлений всех национальностей, ведущие предложили студотрядам из ГП «Луки-агро» и КСУП «Птицефабрика Красноармейская» поучаствовать в квест-игре «Сцежкамі стагоддзя». Организаторами квеста стали ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества» совместно с Молодежным советом Кореличского районного объединения профсоюзов. Несмотря на то, что победили ребята из ГП «Луки-агро», дипломы и сладкие призы получили обе команды.

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

На награждении участников квеста фестиваль не закончился. Представители культур позвали жюри на свои подворья, чтобы угостить национальными блюдами и рассказать о традициях. Так члены жюри увидели, как татары празднуют появление на свет ребенка, спели белорусские частушки, польские песни, поприсутствовали на цыганской свадьбе, узнали, что такое Суккот, и научились танцевать еврейский танец.

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

За подготовку и креатив каждая нация была награждена дипломами и памятными подарками.

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

Мир удивил. 4 августа в г.п. Мир прошел фестиваль «Мястэчка» (ФОТО)

В завершении фестиваля организаторы пообещали, что «Мястэчка» еще вернется на площадь Мира, попрощались с фестивалем «Мястэчка – 2018» и поприветствовали «Мястэчка – 2019».

Елизавета МУТИЛОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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Субботним вечером 4 августа жители Мира и гости поселка собрались на Центральной площади, площадке летнего амфитеатра для того, чтобы познакомиться
 
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