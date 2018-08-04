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В Бресте утонул пятилетний мальчик, ребенок был на пляже с родителями

05.08.2018 04:57 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В субботу вечером в водоеме возле гребного канала в Бресте утонул пятилетний мальчик, тело ребенка из воды достал отдыхающий.

— Сегодня, примерно в 21:00, на пляже вблизи гребного канала в Бресте местные жители, мужчина и женщина, обратились к спасателям с просьбой найти их малолетнего сына, который пропал из поля их зрения у водоема, — сообщил в фейсбуке Дмитрий Иванюк, официальный представитель СК по Брестской области, — Примерно в это же время тело ребенка было извлечено из воды одним из отдыхающих. Проведенные прибывшей бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, была констатирована смерть пятилетнего мальчика.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Брестским МОСК по данному факту проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу вечером в водоеме возле гребного канала в Бресте утонул пятилетний мальчик, тело ребенка из воды достал отдыхающий.
 
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