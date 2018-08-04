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Что известно о молодой любовнице 72-летнего Петросяна

05.08.2018 04:54 — Разное | UDF  
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Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Юмориста Евгения Петросяна часто видят в компании молодой особы. Как сообщают СМИ, артиста очаровала его помощница Татьяна Брухунова.

Девушке всего 29 лет, разница в возрасте с юмористом – 43 года. В столицу она приехала из Тулы.


Татьяна Брухунова училась в Московском государственном университете культуры и искусств (сегодня он называется МГИК) на факультете менеджмента. Сразу после вуза пришла работать в театр Петросяна. Наставником Татьяны несколько лет был директор артиста. В 2016 году мужчины не стало, и его место заняла молодая воспитанница.

Судя по страничке в соцсети, Татьяна отдает предпочтение необычным, ярким нарядам. Учитывая, что у девушки идеальная фигура, она вполне может себе позволить экспериментировать со стилем.


Дополняют яркий и оригинальный образ Брухуновой очки. Татьяна практически не носит линзы. Очки делают ее необычайно стильной и деловой.


Неравнодушна Татьяна и к животным. Собаки, кошки, козы или дельфины – не важно. Брухунова позирует рядом с ними с яркой, искренней улыбкой. Видимо, Евгению Вагановичу крупно повезло, в современном мире очень сложно встретить столь яркую и улыбчивую девушку.


Напомним, о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. Степаненко требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги вместе заработали. Поговаривают, что артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.

 
 
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Юмориста Евгения Петросяна часто видят в компании молодой особы. Как сообщают СМИ, артиста очаровала его помощница Татьяна Брухунова.
 
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