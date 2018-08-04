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В Москву доставили тела погибших в ЦАР российских журналистов

05.08.2018 04:44 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье из Парижа, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево".

"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — рассказал собеседник.

По его словам, сопровождающие тела погибших люди не будут общаться со СМИ и проходить через основной терминал аэропорта, где их ждут журналисты. На место встречи рейса в терминал E прибыли также родные погибших и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты поехали в Африку.

К моменту прибытия рейса у выхода для пассажиров собрались журналисты и съемочные группы телеканалов. Пассажиры рейса начали выходить спустя 20-30 минут после приземления борта.

Опрошенные корреспондентом РИА Новости пассажиры сообщили, что не видели и не знают, перевозил ли их рейс тела погибших журналистов.
За несколько минут до прилёта к выходу для пассажиров подошли две женщины, одна из которых была в траурном одеянии. Они продолжали сидели в одиночестве и не стали вступать в разговор с корреспондентом РИА Новости, сказав, что они не родственницы погибших.


Гибель журналистов

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них были просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Семья Джемаля рассчитывает получить его тело для погребения в среду. Прощание с погибшим журналистом пройдёт во дворе Московской соборной мечети, похоронен он будет на Хованском кладбище столицы, в мусульманском секторе.

Соавтор кинематографиста Расторгуева Сусанна Баранжиева сообщала РИА Новости, что следователи планируют передать тело режиссера семье во вторник после завершения следственных действий. Она добавила, что ясности с местом захоронения пока нет, но этот вопрос решится в ближайшее время.


Ситуация в ЦАР

Обстановка в Центральноафриканской республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.

 
 
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Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье из Парижа.
 
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