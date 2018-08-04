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Мадуро заявил, что задержана часть организаторов покушения

05.08.2018 04:38 — Разное | UDF  
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Фото: AP Photo / Erhan Elaldi/Pool
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что уже задержана часть организаторов покушения на его жизнь, обвинив в атаке венесуэльские и колумбийские правые силы.

"Немедленно началось расследование, оно уже продвинулось, уже задержана часть организаторов покушения", — заявил Николас Мадуро в телеобращении к нации.

По его словам, попытку покушения предприняли венесуэльские правые вместе с колумбийскими правыми силами во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

Он добавил, что что некоторые из организаторов покушения на него живут в Соединенных Штатах.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы", — заявил Мадуро.

По словам президента, взрывное устройство взорвалось прямо рядом с ним. "Это был сильный взрыв, и моей первой реакцией было посмотреть, что это", — сказал он. Потом произошел второй взрыв.

Во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии, над проспектом Боливара внезапно появились дроны с взрывчаткой. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, несколько летательных аппаратов стали причиной взрывов. Ранения получили семь военнослужащих. Мадуро не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.

Источник в полиции сообщил, что беспилотник, подлетевший к трибуне руководства страны, где в этот момент выступал Мадуро, удалось сбить.

Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на Мадуро терактом.

 
 
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Николас Мадуро заявил в субботу, что уже задержана часть организаторов покушения на его жизнь.
 
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