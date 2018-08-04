Мадуро заявил, что задержана часть организаторов покушения

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— заявилв телеобращении к нации.По его словам, попытку покушения предприняли венесуэльские правые вместе с колумбийскими правыми силами во главе с президентом ХуаномОн добавил, что что некоторые из организаторов покушения на него живут в Соединенных Штатах.заявил Мадуро.По словам президента, взрывное устройство взорвалось прямо рядом с ним.— сказал он. Потом произошел второй взрыв.Во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии, над проспектом Боливара внезапно появились дроны с взрывчаткой. По словам министра связи и информации Венесуэлы, несколько летательных аппаратов стали причиной взрывов. Ранения получили семь военнослужащих. Мадуро не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.Источник в полиции сообщил, что беспилотник, подлетевший к трибуне руководства страны, где в этот момент выступал Мадуро, удалось сбить.Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на Мадуро терактом.