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Мужской стиль. Какую обувь можно, а какую нельзя носить без носков, рассказывает стилист

05.08.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Лето, жара, и вопрос о выборе подходящей обуви для мужчины стоит как никогда остро. Какую обувь можно носить без носков, а в какой вы рискуете испортить о себе впечатление, рассказывает стилист.

Очень важный атрибут мужского гардероба — это, конечно же, обувь. Женщины часто обращают внимание на мужскую обувь, и если у нее опрятный вид и соответствие с общим стилем одежды, то это, несомненно, будет оценено по достоинству.

При выборе обуви обращайте внимание на ее качество. На лето стоит выбирать легкую удобную обувь из натуральных материалов.

Особой популярностью в летний период пользуются мокасины, топсайдеры, сандалии. И каждый раз при выборе такой обуви встает дилемма: носить с носками или без.

Ну что ж, давайте рассмотрим поподробнее, что представляет собой эта обувь и как правильно ее сочетать.

Мокасины


Мокасины по комфорту и удобству не уступят даже кроссовкам. Изготовлены, как правило, из натуральной кожи или замши. Мягкий верх, практически без швов, удобная гнущаяся подошва. Даже при первой примерке в магазине вы не ощутите дискомфорта. Не стоит забывать, что мокасины — обувь неформальная, легкая, но не спортивная.



Поэтому при сочетании одежды остановите свой выбор на теннисной рубашке и шортах. Неплохо будут смотреться с укороченными брюками и легкими блейзерами или цветными сорочками. И еще один немаловажный момент: мокасины подходят не всем и, в частности, в городе, будут смотреться неуместно. Лучше возьмите их собой на отдых.

Самое важное правило: мокасины не носят с носками. Никогда.

Топсайдеры


Топсайдеры, как и мокасины, изготавливаются из натуральной кожи, отличительными чертами являются уплотненная резиновая подошва, не позволяющая скользить по поверхности, и шнурок, протянутый вдоль пятки ботинка, который завязывается спереди на весьма условный бант.


Топсайдеры в первую очередь рекламируются как обувь яхтсменов. Но в городском повседневном look style тоже смотрятся очень неплохо. Разбавьте свой образ легким джемпером в морском стиле и шортами из качественной и плотной ткани — и модный образ у вас готов. Но ни в коем случае не носите их с классическими костюмами. Это обувь не для офиса.


А если без носков уж совсем никак, то здесь можно допустить короткие носки-следки, при условии, что форма ваших туфель вас не выдаст.

Сандалии


Сандалии тоже весьма удобная и популярная у мужчин обувь. Но не всегда она гармонично «встроена» в образ. Возможно, из-за трудности сочетания с одеждой или из-за обилия открытых участков стопы, с которыми не каждый может чувствовать себя комфортно. Вот здесь-то, по советам модных дизайнеров, как раз можно в определённых случаях допустить ношение носков.


Но! Это прием для смелых и молодых модников. К такому сочетаю должна быть соответствующая стильная одежда, иначе эффект будет обратный: «спустился в магазин, забыл носки снять». Также определенную сложность составляет чистота носков: через открытые участки носки могут запылиться в городской суете и на встречу вы рискуете попасть в неопрятном виде.



Носите лучше сандалии без носков. Позвольте своей коже дышать и наслаждаться комфортом. А если вы выберете сандалии в тон костюма, то они будут хорошо смотреться с офисным стилем. Но при этом позаботьтесь о том, чтобы ногти были аккуратно подстрижены и стопы идеально вымыты.

Статью подготовила стилист Катерина Милинер


Фото: архив
 
 
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Лето, жара, и вопрос о выборе подходящей обуви для мужчины стоит как никогда остро. Какую обувь можно носить без носков, а в какой вы рискуете испортить о себе...
 
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