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Национальный аэропорт Минска получил Евразийскую премию
05.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Национальный аэропорт Минска, открывший свои воздушные ворота 35 лет назад, стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга текущего года, сообщается на сайте аэропорта.
Делегация этого аэропорта приняла участие в Первом Евразийском форуме по развитию авиационных маршрутов Network, который прошел на берегах Волги в российской Казани.
Организатор этого форума – Центр стратегических разработок в гражданской авиации – учредил Евразийскую премию для поощрения аэропортов и авиакомпаний, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга и коммерции.
В июле текущего года месячный пассажиропоток Национального аэропорта Минск впервые превысил цифру в полмиллиона.
Рекордный полумиллионный пассажир был зарегистрирован на рейс В2-927 авиакомпании «Белавиа» – он летел из Минска в Краснодар.
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В июле текущего года месячный пассажиропоток Национального аэропорта Минск впервые превысил цифру в полмиллиона.
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