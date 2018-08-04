Национальный аэропорт Минска получил Евразийскую премию

Национальный аэропорт Минска, открывший свои воздушные ворота 35 лет назад, стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга текущего года, сообщается на сайте аэропорта.

Делегация этого аэропорта приняла участие в Первом Евразийском форуме по развитию авиационных маршрутов Network, который прошел на берегах Волги в российской Казани.

Организатор этого форума – Центр стратегических разработок в гражданской авиации – учредил Евразийскую премию для поощрения аэропортов и авиакомпаний, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга и коммерции.

В июле текущего года месячный пассажиропоток Национального аэропорта Минск впервые превысил цифру в полмиллиона.

Рекордный полумиллионный пассажир был зарегистрирован на рейс В2-927 авиакомпании «Белавиа» – он летел из Минска в Краснодар.