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Сегодня — День железнодорожника

05.08.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

 Железная дорога является основным связующим звеном экономики, содействует решению важнейших хозяйственных и социальных задач. Своей бесперебойной работой она задает темп жизни всей стране.

Своевременные доставки грузов, доступные, безопасные, а в последние годы, все более комфортабельные пассажирские перевозки — все это стало возможным благодаря вам, посвятившим свою жизнь почетной профессии железнодорожника.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных и жизненных побед! Пусть каждый ваш трудовой день будет наполнен оптимизмом и гордостью за ваш труд!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 

Жива людьми стальная магистраль

Сегодня — День железнодорожника

О работе дежурной Татьяны Сильницкой и ее коллег на станции «Бастуны» лучше всего говорят эти строки:

Маршрут стрелою белою

Зажегся на табло.

Любимым занят делом —

Мне в этом повезло.

Сигналят светофоры,

Приказ давая свой,

Промчится поезд скорый,

А следом — грузовой.

Пассажирских и грузовых поездов за сутки через станцию Бастуны проходит более 30. Проходит, образно говоря, через сердце, ум и руки каждого, кто здесь работает. В этом ряду важная роль принадлежит бригаде монтеров пути под руководством дорожного мастера Евгения Крохмальчика.

— Вместе со мной работает 28 монтеров пути, или, как их чаще называют, путейцев, — рассказывает Евгений Иванович. — Они распределены на четырех отделениях по всему обслуживаемому нами участку, а это 43 километра путей плюс стрелочные переводы. Непосредственно в Бастунах задействованы 7 человек. У всех богатый опыт, как, например, у Ивана Жуковского, Станислава Боровского.  А Владимир Бобин посвятил любимому делу уже 35 лет, его супруга работает здесь, сын Михаил тоже в этой профессии — трудится на станции «Беняконе». Хорошо зарекомендовали себя молодые  и старательные монтеры Александр Будревич, Павел Коваленко. А вообще, чтобы быть железнодорожником, одного энтузиазма мало, должно быть еще и призвание.


Сегодня — День железнодорожника

Дежурная по станции Анна Ленцевич.

— Как Вы стали железнодорожником?

 — Окончил Белорусский государственный университет транспорта. Начинал монтером, потом бригадиром Лидской дистанции пути, вот уже год в Бастунах — на должности дорожного мастера. В работе не разочаровался, она интересная и очень ответственная: ведь задача путейцев совместно с другими работниками железной дороги обеспечить безопасное и бесперебойное движение поездов, с чем мы успешно, думаю, справляемся. Единственное, что волнует, это просроченный капитальный ремонт рельсошпальной решетки…

— То есть…

— Требуется замена старых рельсов и шпал на новые, и такая работа будет проводиться уже в следующем году с помощью путевых машин станции, которые имеются в Барановичах и Родошковичах. Они будут направлены к нам. Начнем от Государственной границы в Беняконях. В год примерно будем ремонтировать по 11 километров пути. В этом году, кстати, на станции «Беняконе» уже заменили деревянные шпалы второго и третьего пути на железобетонные.


Сегодня — День железнодорожника

Иван Жуковский и Евгений Крохмальчик проводят промеры пути.

— Шпалы — это понятно, а вот рельсы, они, как мне кажется, служат очень долго.

— Рельсы могут эксплуатироваться 25 лет, а у нас на перегонах они лежат уже 32 года, просрочка 7 лет. Мороз, жара и другие факторы приводят к изнашиванию. Насколько мне помнится, рельсы подвержены 50-ти видам дефектов, которые надо устранять. А для их выявления применяются специальные дефектоскопные тележки, человек в наушниках «слушает» рельсы и с помощью приборов определяет дефекты. Есть, конечно, допустимые нормы, которые позволяют эксплуатировать рельсы еще какое-то время, но не до полного износа. Для этого и проводится капитальный ремонт рельсошпальной решетки. Это долговременный процесс, а учитывая, что в стране довольно разветвленная сеть стальных магистралей, невозможно сделать это везде одновременно, да и материальное обеспечение оставляет желать лучшего. Заводов по изготовлению рельсов у нас в стране нет. Их приходится закупать в России либо Украине, в Австрии тоже изготавливают. Все это очень дорого.

— В связи с будущим капитальным ремонтом станут ли железнодорожные переезды более благоустроенными?

— Конечно. На пересечении путей и дорог будем укладывать бетонные плиты, что сделает переезд плавным. Будет комфортно не только автомобилистам, но и железнодорожникам. Ведь при неисправности здесь нам будет быстрее и легче снять плиту, чем разрушать асфальт. Устранил поломку и тут же положил плиту на прежнее место. В будущем году такое обновление проведем на переезде в агрогородке Бенякони, а со временем и на всех остальных.


Сегодня — День железнодорожника

Александр Урсал, Олег Лошакевич и Андрей Витукевич производят закрепление пути.

Искренне поздравляю коллег со станций «Бастуны» и «Беняконе» с праздником, наилучшие пожелания здоровья, благополучия и успехов всем, кто связал свою судьбу с железной дорогой.

— Евгений Иванович, спасибо за беседу. С праздником!

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Ольги МЕЛЬКО.  

 
 
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Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!  Железная дорога является основным связующим...
 
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