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Разводы, популярность в СССР и голограммы. Интересные факты о легендарной группе ABBA

05.08.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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16 августа в Минске — премьера продолжения фильма Mamma mia! режиссера Ола Паркера. В киноленте  "Mamma mia! 2" главные роли исполнили такие звезды, как Мерил Стрип, Колин Фёрт, Пирс Броснан, Лили Джеймс и Аманда Сайфред. По отзывам кинокритиков (фильм вышел на экраны в Америке и Европе в прошлом месяце), эта часть так же хороша, как и первая.

В ожидании просмотра предлагаем вспомнить интересные факты про шведскую четверку АВВА, по хитам которой создан мюзикл Mamma mia!, легший в основу кинодилогии. 

Тираж проданных пластинок — более 350 млн экземпляров. Они были на пике популярности в 1972—1982 гг. О роспуске группы не объявляли, но пауза так затянулась, что было ясно: это стокгольмский уход по-английски. А этой весной они, все четверо, записывают в студии две композиции — первые за 35 лет.

ББ: мужское начало

Основатели группы — музыканты, певцы и авторы песен Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Они познакомились на какой-то вечеринке летом 1966 года и сразу поняли: им стоит сочинять песни вместе.

Они не были любителями: Бенни тогда уже был клавишником популярной в Швеции группы Hep Stars, Бьорн — пел и играл на гитаре в Hootenanny Singers.

ББ+АА: как это складывалось

В Мальмё на каком-то концерте Бенни завязал знакомство с певицей Анни-Фрид Лингстад. И явно не только из-за ее вокальных данных. 

Бьорн смотрел телешоу, и вдруг на экране начала петь (свою собственную песню!) красотка Агнета Фельтског. Он захотел познакомиться с ней. Скоро Бьорн и Агнета уже были женаты, а Бенни и Фрида жили вместе.

К слову, в начале 1970-х они еще не работали как группа. Мы знаем, что первый раз четверка собралась для записи какой-то телепрограммы в Стокгольме, ну а петь вместе они стали с ноября 1970 года.

Удачное совпадение для будущей группы — то, что в 1971 году Бенни и Бьорн пришли работать на фирму Polar в качестве продюсеров. Начинается эпоха записи совместных песен, которые скоро будут звучать из каждого утюга и чайника. Их музыка была хороша, но до чего ж много букв в именах исполнителей, как их размещать-то на пластинках?

ВАВА или АВВА?

Итак, ABBA. Название — первые буквы имен участников/ниц: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Именно в таком порядке! Кстати, наименование группы с непроизносимыми шведскими именами — это был тот еще квест в 1970-х. Нейминг удался, но как?

Наверняка, вы не произнесете фамилии шведов из АВВА, если не подсмотрите их абзацем выше. И это было проблемой для мировой раскрутки группы.

В 1973 г. продюсер Стиг Андерсон подустал от неудобного названия группы и начал называть ее публично АВВА.

Сначала было смешно: точно так же называлась известная шведская компания по переработке морепродуктов. Кто сейчас это вспомнит? Но тогда пришлось получать разрешение на использование названия АВВА. В компании им ответили: «Мы согласны, но вы смотрите, чтоб нам не было стыдно за вашу группу!». Ну что же, стыдно им не было.

По всем законам привлечения аудитории, известным сегодня каждому, группа устроила конкурс на выбор названия — в местной газете. Первыми вариантами были BABA и ALIBABA…

И все же названием стал акроним из первых букв имен каждого члена группы — АВВА. Первая В кокетливо «перевернулась» в 1976 году и сформировала узнаваемый логотип.

Первые клипы и шоу задницы

1977 год, мировое турне группы, которая в топах любой и каждой радиостанции. Как и положено традициям того времени (вспомним The Beatles), тур сопровождался массовой истерией фанатов и безумным вниманием прессы. Как оно было — все эти кадры и атмосфера сохранены в полнометражном фильме ABBA: The Movie, который снял клипмейкер группы Лассе Халльстрём. К слову, этот фильм показали даже в СССР, фильм купили с правом проката на пять лет и с 1981 года его смотрели в Советском Союзе.

Один из чудесных эпизодов фильма, отражавший настроения эпохи, — восстание Агнеты  против своего образа в группе — красивой блондиночки и девушки с открытки. И она выходила на сцену в белом кожаном плотном комбинезоне. Одна газета даже написала о концерте статью с заголовком «Шоу задницы Агнеты».

Необычные стильные сценические костюмы группы ABBA, которые стали их отличием и завели определенную тенденцию — «певцы одеваются экстравагантно и не как все», привлекали публику и делали шоу, но объясняется это как-то буднично и просто.

Оказалось, шведское налоговое законодательство предусматривает, что стоимость реквизита уменьшает налог на прибыль, но только в том случае, если реквизит не мог использоваться в любом другом качестве. Так что костюмы явно не могли использоваться по-другому.

ABBA положили начало и индустрии музыкального видео, расцвет пришел с запуском MTV, но уже в середине 1970-х клипы вовсю работают на группу как инструмент продвижения. Каждый сингл из основной дискографии обязательно (!) сопровождался музыкальным видео. Конечно, эти видео крутились по всем ТВ, в каждой стране. Так группа вышла за пределы радио.

Никогда больше! Разве что виртуально…

 

Публикация от ROMEO (@planetromeo)

Да, они не признавались, что распались как группа. Но все знали: парочки развелись. В декабре 1982 года вышел последний записанный сингл ABBA Under Attack.

Бьорн и Бенни все отрицали: «Да кто мы без наших девочек? Инициалы Брижит Бардо?». А девочки твердили прессе: «Мы обязательно соберемся для записи нового альбома в 1983 или в 1984 годах».

Но правда была в том, что между ними уже не было особых отношений, способствующих совместной работе.

К 1990 квартет подзабыли: молодежь выросла на другой музыке. Но АВВА снова нашла дорожку к ушам и сердцам. Компания Polydor переиздала все хиты на двух компакт-дисках. Erasure издали альбом с современными каверами песен. Релиз оказался успешным — попал в топ-5 европейских хит-парадов. Как?

Вторая волна пошла после 11 июня 1992 года, когда группа U2 давала концерт в Стокгольме. Неожиданно на сцену поднялись Бьорн Ульвеус и Бенни Андрессон, и спели с Боно хит ABBA Dancing Queen.

В мае 2013 г. в Швеции открылся музей, посвященный ABBA, а в ноябре — снова появились обсуждения возможного объединения группы.

5 июня 2016 года на вечеринке к 50-летию творческого союза Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона — Агнета и Фрида спели в честь ББ. А к концу песни Бьорн и Бенни присоединились к своим бывшим коллегам и супругам, и это было первое «мини-выступление группы в полном составе за 30 лет!

Бьорн и Бенни тогда уверили: «Мы больше никогда не появимся на сцене вместе. Нет ничего, что могло бы заставить нас объединиться. Деньги не имеют для нас значения в данном вопросе. Мы бы хотели, чтобы люди всегда помнили нас такими, какими мы были: молодыми, яркими, полными энергии и амбиций». Группа отказалась от миллиарда долларов, предложенных в качестве гонорара за мировое турне.

В апреле этого года мы узнаем, что ABBA воссоединилась и будет записывать новые песни, а в планах — виртуальный тур, на сцене будут «петь» компьютерные голограммы.

Дата релиза новых песен неизвестна, но одна — I Still Have Faith In You — в декабре впервые прозвучит в эфире в совместной передаче BBC и NBC.

Участники АВВА признаются: «Мы все решили, что было бы здорово вернуться в студию спустя 35 лет … и оказалось, что время остановилось».

И песни, и гусли. Mamma Mia!

Четверка не появлялась на публике в полном составе (за исключением января 1986 года, вечер памяти их продюсера) до июля 2008 года, когда состоялась шведская премьера фильма-мюзикла Mamma Mia! В нем полно песен АВВА, а композиторы — это, конечно, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.

Парочка фактов о мюзикле, которые вы могли и не заметить: во время песни Dancing queen (0:37:55) на экране появляется Бенни Андерссон, играющий на фортепиано, а в финале во время исполнения Waterloo (1:38:55) появляется Бьёрн Ульвеус, исполняющий партию на гитаре (то есть это как бы греческие гусли).

Что будет в продолжении Mamma Mia — спойлерить не будем. Но предлагаем вам и там поискать ББ.

К слову, Бенни давно пишет музыку к кино. Впервые — в 1970-х — он написал композицию к шведскому фильму The Seduction Of Inga, который, впрочем, не вышел в прокат. Зато этот саундтрек был выпущен в Японии и попал в десятку хитов.

После распада группы Андерссон написал музыку для фильма Mio in the Land of Faraway, по книге Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио». В 1992 году создал музыкальную заставку для проходившего в Швеции чемпионата Европы по футболу. А еще Бенни руководит «Оркестром Бенни Андерссона», он очень популярен в Швеции.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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16 августа в Минске - премьера продолжения фильма Mamma mia! режиссера Ола Паркера. Вспоминаем факты о легендарной группе ABBA
 
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