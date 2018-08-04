ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субсидии в поддержку жилищного строительства

05.08.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Субсидии в поддержку жилищного строительства— Мы — молодая семья со скромным денежным доходом, проживающая в сельской местности. Живём с родителями, но хотим своё жильё. Слышали, что таких, как мы, в мечте обрести «квадратные метры» государство поддерживает рублём. Каким законодательным актом это регулируется?

Анна и Кирилл.

Вот что пояснил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь И.И. Кравченко:

— Чуть более года назад Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства был введён новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии.
Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам — также на погашение части основного долга по таким кредитам.
Получателями субсидий являются все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13, в том числе малообеспеченные граждане Республики Беларусь, состоящие на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа многодетных семей, а также молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов.
При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий действует параллельно, с сохранением принципа одноразовости её получения.
Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учётом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки рассчитывается исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки служит очерёдность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.
Записала Ирина Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— Мы — молодая семья со скромным денежным доходом, проживающая в сельской местности. Живём с родителями, но хотим своё жильё. Слышали, что таких, как мы, в мечте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разводы, популярность в СССР и голограммы. Интересные факты о легендарной группе ABBA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика