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Субсидии в поддержку жилищного строительства
05.08.2018 — Разное | Лоевский край
— Мы — молодая семья со скромным денежным доходом, проживающая в сельской местности. Живём с родителями, но хотим своё жильё. Слышали, что таких, как мы, в мечте обрести «квадратные метры» государство поддерживает рублём. Каким законодательным актом это регулируется?
Анна и Кирилл.
Вот что пояснил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь И.И. Кравченко:
— Чуть более года назад Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
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— Мы — молодая семья со скромным денежным доходом, проживающая в сельской местности. Живём с родителями, но хотим своё жильё. Слышали, что таких, как мы, в мечте...
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