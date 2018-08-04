Субсидии в поддержку жилищного строительства

— Мы — молодая семья со скромным денежным доходом, проживающая в сельской местности. Живём с родителями, но хотим своё жильё. Слышали, что таких, как мы, в мечте обрести «квадратные метры» государство поддерживает рублём. Каким законодательным актом это регулируется?

Анна и Кирилл.

Вот что пояснил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь И.И. Кравченко:

— Чуть более года назад Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства был введён новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии.

Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам — также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий являются все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13, в том числе малообеспеченные граждане Республики Беларусь, состоящие на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа многодетных семей, а также молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов.

При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий действует параллельно, с сохранением принципа одноразовости её получения.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учётом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки рассчитывается исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки служит очерёдность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.

Записала Ирина Лукашенко.