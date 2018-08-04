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В Украине полиция задержала более 30 криминальных авторитетов
Первый заместитель главы Национальной полиции Украаины Вячеслав Аброськин сообщил детали проведения спецоперации.
В Кировоградской области сотрудники полиции задержали более 30 криминальных авторитетов. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - отметил Аброськин.
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Первый заместитель главы Национальной полиции Украаины Вячеслав Аброськин сообщил детали проведения спецоперации.
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