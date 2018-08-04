В Украине полиция задержала более 30 криминальных авторитетов









В Кировоградской области сотрудники полиции задержали более 30 криминальных авторитетов. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.





"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - отметил Аброськин.











