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В Украине полиция задержала более 30 криминальных авторитетов

05.08.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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Первый заместитель главы Национальной полиции Украаины Вячеслав Аброськин сообщил детали проведения спецоперации.



В Кировоградской области сотрудники полиции задержали более 30 криминальных авторитетов. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - отметил Аброськин.




 
 
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Первый заместитель главы Национальной полиции Украаины Вячеслав Аброськин сообщил детали проведения спецоперации.
 
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