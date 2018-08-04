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Портрет министра Шуневича несли на гей-прайде в Стокгольме
Портрет министра внутренних дел Игоря Шуневича пронесли участники гей-прайда в Стокгольме. Как сообщает Радио Свобода, белорусы Швеции принимали участие в этом мероприятии. Помимо изображения главы МВД Беларуси, они несли растяжку с надписью "Лучше быть геем, чем диктатором".
Этим лозунгом они делали отсылку к высказываниям Александра Лукашенко, который в 2012 году заявил, что "лучше быть диктатором, чем голубым". Тогда против официального Минска ввели санкции, лоббистом которых был тогдашний министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле, открытый гей.
Ведомство Игоря Шуневича на своем официальном сайте размещало статью с выраженно гомофобским посылом, в котором называла представителей ЛГБТ-движения подделкой и заявляла о своей приверженности традиционным ценностями. После этого портрет Шуневича пронесли на прайд-параде в американском Луисвиле.
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Портрет министра внутренних дел Игоря Шуневича пронесли участники гей-прайда в Стокгольме. Как сообщает Радио Свобода, белорусы Швеции принимали участие в этом...
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