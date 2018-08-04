В Гомельской области проходит опытные испытания белорусский комбайн на природном газе

Опытный образец создан на базе самого популярного белорусского комбайна «Палессе GS1218».





В новинке применен двигатель, работающий только на газовом топливе. Через мобильную газозаправочную станцию 400 куб.м сжатого природного газа перетекает в углепластиковые бапллоны машины всего за 10 минут. Данного объема первому в мире комбайну, потребляющему голубое топливо, хватит на 10 часов беспрерывной работы. Это самое главное технологическое решение, примененное гомельскими инженерами «Гомсельмаша» при его создании. В остальном машина ни чем не отличается от своего прототипа.