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В Гомельской области проходит опытные испытания белорусский комбайн на природном газе

05.08.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Такая информация озвучена в новостном эфире телеканала СТВ .

Опытный образец создан на базе самого популярного белорусского комбайна «Палессе GS1218». 

В новинке применен двигатель, работающий только на газовом топливе. Через мобильную газозаправочную станцию 400 куб.м сжатого природного газа перетекает в углепластиковые бапллоны машины всего за 10 минут. Данного объема первому в мире комбайну, потребляющему голубое топливо, хватит на 10 часов беспрерывной работы. Это самое главное технологическое решение, примененное гомельскими инженерами «Гомсельмаша» при его создании. В остальном машина ни чем не отличается от своего прототипа. 
 
 
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Такая информация озвучена в новостном эфире телеканала СТВ .
 
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