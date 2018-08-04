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Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

05.08.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.

В седьмом раунде поединка колумбиец трижды отправил соперника в нокдаун. Рефери зафиксировал технический нокаут. 

Альварес заовевал первый чемпионский титул в полутяжелом весе. На его счету 24 победы в 24 боях в профессиональной карьере. 

Ковалев проводил 36-й поединок. Он проиграл в третий раз. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда, отмечает sport-express.ru.

 
 
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Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.
 
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