Попытка покушения на Мадуро произошла в Венесуэле





Ранения получили несколько кадетов Национальной боливарианской гвардии.





Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.





Чуть позж ответственность з покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в Twitter.





"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4. Беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени", – говорится в сообщении.





После произошедшего Николас Мадуро обратился к нации после инцидента на военном параде в Каракасе, заявив, что за ним стоит правая оппозиция и президент Колумбии, сообщает Associated Press.





"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", – заявил он.





По словам Мадуро, улики указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Венесуэльский лидер заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.





Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей.





Мадуро также отметил, что рассчитывает на содействие президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.





Напомним, 20 мая Мадуро снова победил на президентских выборах в Венесуэле. Действующий президент набрал 68% голосов избирателей. Коалиция оппозиционных партий Блок демократического единства бойкотировала голосование.