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Попытка покушения на Мадуро произошла в Венесуэле
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение, сообщает NTN 24.
Ранения получили несколько кадетов Национальной боливарианской гвардии.
Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.
Чуть позж ответственность з покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в Twitter.
"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4. Беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени", – говорится в сообщении.
После произошедшего Николас Мадуро обратился к нации после инцидента на военном параде в Каракасе, заявив, что за ним стоит правая оппозиция и президент Колумбии, сообщает Associated Press.
"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", – заявил он.
По словам Мадуро, улики указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Венесуэльский лидер заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей.
Мадуро также отметил, что рассчитывает на содействие президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.
Напомним, 20 мая Мадуро снова победил на президентских выборах в Венесуэле. Действующий президент набрал 68% голосов избирателей. Коалиция оппозиционных партий Блок демократического единства бойкотировала голосование.
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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение, сообщает NTN 24.
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