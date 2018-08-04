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Попытка покушения на Мадуро произошла в Венесуэле

05.08.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение, сообщает NTN 24.

Попытка покушения на Мадуро произошла в Венесуэле

Ранения получили несколько кадетов Национальной боливарианской гвардии.

Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.

Чуть позж ответственность з покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в Twitter.

"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4. Беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени", – говорится в сообщении.

После произошедшего Николас Мадуро обратился к нации после инцидента на военном параде в Каракасе, заявив, что за ним стоит правая оппозиция и президент Колумбии, сообщает Associated Press.

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", – заявил он.

По словам Мадуро, улики указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Венесуэльский лидер заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей.

Мадуро также отметил, что рассчитывает на содействие президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.

Напомним, 20 мая Мадуро снова победил на президентских выборах в Венесуэле. Действующий президент набрал 68% голосов избирателей. Коалиция оппозиционных партий Блок демократического единства бойкотировала голосование.
 
 
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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение, сообщает NTN 24.
 
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