​«АрМИ-2018»: Соревнования военных продолжаются

5 августа состоятся завершающие заезды первого этапа танкового биатлона. А накануне в индивидуальной гонке белорусский экипаж снова одержал победу.

Наша сборная вышла в полуфинал, где танкисты сразятся в командной эстафете. 6 августа после жеребьёвки определится цвет танка и номер заезда. Накануне завершился и последний этап конкурса военных кинологов. Сборная уступила лишь участникам из России и Китая. Продолжают борьбу и военные повара. Команда Беларуси занимает промежуточное третье место. Борьба за награды развернётся в следующих этапах.