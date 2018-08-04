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​«АрМИ-2018»: Соревнования военных продолжаются

05.08.2018 10:04 — Разное | ОНТ  
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5 августа состоятся завершающие заезды первого этапа танкового биатлона. А накануне в индивидуальной гонке белорусский экипаж снова одержал победу.

Наша сборная вышла в полуфинал, где танкисты сразятся в командной эстафете. 6 августа после жеребьёвки определится цвет танка и номер заезда. Накануне завершился и последний этап конкурса военных кинологов. Сборная уступила лишь участникам из России и Китая. Продолжают борьбу и военные повара. Команда Беларуси занимает промежуточное третье место. Борьба за награды развернётся в следующих этапах.

 
 
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5 августа состоятся завершающие заезды первого этапа танкового биатлона. А накануне в индивидуальной гонке белорусский экипаж снова одержал победу.
 
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