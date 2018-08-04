​Уборочная кампания: собрано более трёх миллионов тонн зерна

Несмотря на сюрпризы погоды, жатва в Беларуси в самом разгаре. Аграрии перешагнули отметку в три миллиона тонн зерна.

В Минской области собрали почти 850 тысяч тонн. В закромах Брестского региона – более 800 тысяч и убрано уже 80% полей. Гродненщина замыкает тройку лидеров с результатом в 708 тысяч тонн зерна. Следом идут Гомельская, Витебская и Могилёвская области.