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​Футболисты из Таиланда возвращаются домой из монастыря

05.08.2018 10:23 — Разное | ОНТ  
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Вернуться в мирскую жизнь. Юные футболисты из Таиланда, спасённые из затопленной пещеры, отправляются домой из монастыря.

Напомним, что после выписки из больницы 11 подростков и их тренер девять дней вели монашескую жизнь – в молитвах и медитациях. Такой жест был призван почтить память погибшего дайвера и поблагодарить спасателей. В затопленной пещере люди провели две недели.

 
 
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Вернуться в мирскую жизнь.Юные футболисты из Таиланда, спасённые из затопленной пещеры, отправляются домой из монастыря.
 
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