​Футболисты из Таиланда возвращаются домой из монастыря

Вернуться в мирскую жизнь. Юные футболисты из Таиланда, спасённые из затопленной пещеры, отправляются домой из монастыря.

Напомним, что после выписки из больницы 11 подростков и их тренер девять дней вели монашескую жизнь – в молитвах и медитациях. Такой жест был призван почтить память погибшего дайвера и поблагодарить спасателей. В затопленной пещере люди провели две недели.