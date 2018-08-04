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Футболисты из Таиланда возвращаются домой из монастыря
Вернуться в мирскую жизнь. Юные футболисты из Таиланда, спасённые из затопленной пещеры, отправляются домой из монастыря.
Напомним, что после выписки из больницы 11 подростков и их тренер девять дней вели монашескую жизнь – в молитвах и медитациях. Такой жест был призван почтить память погибшего дайвера и поблагодарить спасателей. В затопленной пещере люди провели две недели.
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Вернуться в мирскую жизнь.Юные футболисты из Таиланда, спасённые из затопленной пещеры, отправляются домой из монастыря.
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