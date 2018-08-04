​Меняется схема проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД

С понедельника меняется схема проезда на развязке столичного Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД, где просел мост.

Движение через съезды и под аварийным путепроводом в обоих направлениях будет закрыто. Объезд организован по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений. В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.