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​Меняется схема проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД

05.08.2018 10:23 — Разное | ОНТ  
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С понедельника меняется схема проезда на развязке столичного Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД, где просел мост.

Движение через съезды и под аварийным путепроводом в обоих направлениях будет закрыто. Объезд организован по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений. В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.

 
 
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С понедельника меняется схема проезда на развязке столичного Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД, где просел мост.
 
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