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Меняется схема проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД
С понедельника меняется схема проезда на развязке столичного Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД, где просел мост.
Движение через съезды и под аварийным путепроводом в обоих направлениях будет закрыто. Объезд организован по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений. В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.
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С понедельника меняется схема проезда на развязке столичного Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД, где просел мост.
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