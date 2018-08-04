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На Мадуро предпринята попытка покушения

05.08.2018 10:14 — Разное | Ежедневник  
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На Мадуро предпринята попытка покушения

sputnik.by

Во время выступления перед национальными гвардейцами в Каракасе была предпринята попытка покушения на президента Николаса Мадуро. Вблизи ложи главы государства взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Президент не пострадал.

Церемония празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, на которой выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро, оказалась сорванной из-за попытки покушения на главу государства, передает агентство Reuters.

Во время выступления президента Мадуро присутствующие вдруг посмотрели вверх, после чего телевидение показало кадры разбегающихся из парадного строя солдат, перед которыми выступал президент. После этого трансляция прервалась, сообщает РБК.

Как сообщает агентство Efe, на президента было совершено нападение с помощью беспилотника.

​Журналист Роман Камачо написал в своем Twitter, что, по данным источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой, от взрыва, который произошел вблизи президентской ложи, получили ранение несколько кадетов, однако президент Венесуэлы не пострадал и был эвакуирован. Присутствовавшие на церемонии другие высокопоставленные чиновники также не пострадали.

Пользователи соцсетей опубликовали запись трансляции с мероприятия.

Осведомленный источник в Каракасе подтвердил агентству РИА Новости, что попытка покушения, скорее всего, была. «Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным», — сказал источник.

По данным Reuters, в ближайшее время ожидается официальное заявление правительства об инциденте. Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что в покушении на Мадуро были задействованы несколько беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, дроны были обезврежены, при взрыве пострадали не менее семи военных.

 

 
 
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Во время выступления перед национальными гвардейцами в Каракасе была предпринята попытка покушения на президента Николаса Мадуро. Вблизи ложи главы государства...
 
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