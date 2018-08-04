​Праздник Литовской культуры прошёл в Минске, 5 августа – Польские традиции

Какие на вкус цепеллины или как правильно станцевать клумпас? Эти и другие традиции Литвы – прямо в центре Минска.

Окунуться в атмосферу балтийской страны без виз и долгих переездов можно было у городской ратуши. Зрителям показали самые яркие культурные оттенки Литвы. Выступить на белорусской сцене приехал объединённый хор из Каунаса.

Праздник культуры литовцы приурочили к 100-летнему юбилею восстановления независимости. Столько же исполнилось и Польше. Познакомиться с традициями этого государства можно будет уже сегодня в Верхнем городе.