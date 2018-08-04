|
Праздник Литовской культуры прошёл в Минске, 5 августа – Польские традиции
Какие на вкус цепеллины или как правильно станцевать клумпас? Эти и другие традиции Литвы – прямо в центре Минска.
Окунуться в атмосферу балтийской страны без виз и долгих переездов можно было у городской ратуши. Зрителям показали самые яркие культурные оттенки Литвы. Выступить на белорусской сцене приехал объединённый хор из Каунаса.
Праздник культуры литовцы приурочили к 100-летнему юбилею восстановления независимости. Столько же исполнилось и Польше. Познакомиться с традициями этого государства можно будет уже сегодня в Верхнем городе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие на вкус цепеллины или как правильно станцевать клумпас? Эти и другие традиции Литвы – прямо в центре Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)