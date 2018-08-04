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​Праздник Литовской культуры прошёл в Минске, 5 августа – Польские традиции

05.08.2018 10:38 — Разное | ОНТ  
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Какие на вкус цепеллины или как правильно станцевать клумпас? Эти и другие традиции Литвы – прямо в центре Минска.

Окунуться в атмосферу балтийской страны без виз и долгих переездов можно было у городской ратуши. Зрителям показали самые яркие культурные оттенки Литвы. Выступить на белорусской сцене приехал объединённый хор из Каунаса.

Праздник культуры литовцы приурочили к 100-летнему юбилею восстановления независимости. Столько же исполнилось и Польше. Познакомиться с традициями этого государства можно будет уже сегодня в Верхнем городе.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Какие на вкус цепеллины или как правильно станцевать клумпас? Эти и другие традиции Литвы – прямо в центре Минска.
 
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