​«Рыцарский фэст»проходит в Мстиславле

Рыцарские поединки, прекрасные дамы, средневековая мода и кухня. Уже в 11-й раз древний Мстиславль собирает на «Рыцарский фэст» тысячи гостей.

На Замковой горе собрались десятки клубов исторической реконструкции из Беларуси и России. В этом месте почти девять веков назад началась история древнего города.Фрагменты его улиц, вымощенных деревом, сегодня можно увидеть в музее под открытым небом. И сама атмосфера помогает участникам совершить путешествие в прошлое.

Сегодня на празднике средневековой культуры можно продегустировать настоящий эль, примерить доспехи и роскошные платья. Также в программе – фаер-шоу, конное представление и выступление фолк-группы.