ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​«Рыцарский фэст»проходит в Мстиславле

05.08.2018 10:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Рыцарские поединки, прекрасные дамы, средневековая мода и кухня. Уже в 11-й раз древний Мстиславль собирает на «Рыцарский фэст» тысячи гостей.

На Замковой горе собрались десятки клубов исторической реконструкции из Беларуси и России. В этом месте почти девять веков назад началась история древнего города.Фрагменты его улиц, вымощенных деревом, сегодня можно увидеть в музее под открытым небом. И сама атмосфера помогает участникам совершить путешествие в прошлое.

Сегодня на празднике средневековой культуры можно продегустировать настоящий эль, примерить доспехи и роскошные платья. Также в программе – фаер-шоу, конное представление и выступление фолк-группы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыцарские поединки, прекрасные дамы, средневековая мода и кухня. Уже в 11-й раз древний Мстиславль собирает на «Рыцарский фэст» тысячи гостей.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Меняется схема проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкина и МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика