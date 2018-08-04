Шутки ради: подборка смешных и нелепых хакерских атак

Сегодня то и дело появляются новости о взломах и краже персональных данных в сети, прослушивающих устройствах и разнообразных уязвимостях. Однако самые первые атаки были лишь безобидными шутками хакеров, которым было интересно узнать максимум возможностей своего компьютера. Издание Digital Trends собрало несколько примеров таких проделок.





Дорожный знак «Годзилла атакует!»

В 2014 году хакеры взломали дорожный знак в Сан-Франциско, предупреждающий о пробках и ремонтных работах. Вместо этого на нём отображалась надпись: «Годзилла атакует! Поворачивай!» В это же время по стране прошёл ряд аналогичных атак на дорожные знаки.





Гимн хакеров «Thunderstruck», AC/DC

Композиция «Thunderstruck» группы AC/DC впервые фигурировала в цифровой атаке на иранских учёных в 2012 году, когда песня внезапно начала воспроизводиться на их компьютерах. Неизвестно, был ли нанесён другой вред, но вскоре идею подхватили хакеры по всему миру. Например, в 2015 году вторжению подвергся сайт знакомств Ashley Madison: злоумышленники выкрали личные данные миллионов пользователей, а на рабочих компьютерах сотрудников самой компании запустили песню «Thunderstruck».





Хакеры из Lizard Squad против Lenovo

Хакеры из Lizard Squad прославились благодаря взлому крупного производителя компьютеров Lenovo. Небольшая манипуляция с DNS позволила им получить доступ к веб-сайту компании, посетителей которого перенаправляли на посторонний контент. Это был неприятный удар для компании, тем более что незадолго до этого имело место другое громкое дело с участием Lenovo: на её новых ноутбуках нашли троянскую программу Superfish.





Фиаско Cosbycoin

Когда о биткоине стали впервые говорить как о криптовалюте, которая произведёт революцию мирового масштаба, появилась масса сайтов, предлагающих услуги и консультации относительно новой «монеты». Хакеры тоже не остались в стороне от общего тренда. Но их мишенью стали не сама криптовалюта, а форумы Bitcointalk.org, на которых они повсюду разместили ссылки на монету с названием «Cosbycoin» и рекламу с изображением актёра Билла Косби. Естественно, криптовалюты Cosbycoin на самом деле не было, но вскоре она превратилась в интернет-мем и стала символом несуществующих криптопроектов, а также привлекла внимание к проблемам безопасности в сети.





Дефейс Burger King

Взломы Твиттера сегодня не редкость, но в 2013 году настоящим скандалом стала атака на аккаунт фаст-фуд сети Burger King. Хакеры временно заменили её название и логотип символами главного конкурента компании — McDonald’s. Но на этом остряки не остановились: на странице «Короля бургеров» в Твиттере они опубликовали множество скверных постов в адрес партнёров, а также сообщение о том, что компания продана McDonald’s, потому что «the whopper flopped», то есть воппер «шлёпнулся».





«Half Life 3» подтверждена

Сабреддит r/gaming — одна из самых массовых веток на Reddit, в которой обсуждают новости и мемы о компьютерных играх. В 2014 году модераторы сабреддита обнаружили, что их взломали «воины» «Нигерийской электронной армии», которая уже была известна вторжениями на Reddit и другие сайты данной тематики. Злоумышленники ограничили подачу контента на сайт и заменили фон на полностью чёрный, оставив единственную надпись: «Half Life 3 is confirmed». Поклонники более десяти лет томились в ожидании новой версии любимой игры, но их ждало разочарование: ссылка всего лишь отправляла их на сайт хакеров.





Взлом Макса Хедрума, который ещё не раскрыли

Это один из самых знаменитых и самых странных взломов в истории. Макс Хедрум –искусственный интеллект и вымышленный персонаж одноименного фильма. Необычная внешность и компьютерный голос героя на несколько лет превратили его в икону поп-культуры. В ноябре 1987 года трансляции некоторых телеканалов внезапно прервались, а на экранах зрителей на несколько минут появился мужчина в маске Хедрума. Прошло уже более 30 лет, но ни организаторов атаки, ни то, как именно они её устроили, так и не удалось раскрыть.

Мистер Бин — испанский политик

В 2010 году Испания переживала не лучшие времена: рейтинг председателя правительства Сапатеро падал, в результате экономического кризиса по стране прокатилась волна протестов, а отдельные административные единицы страны заявили о намерении стать независимыми. Анонимные хакеры с помощью межсайтового скриптинга заменили фото политика на одном из сайтов ЕС фотографией известного героя британского комедийного сериала. Внешнее сходство актёра и лидера социалистической партии Испании подмечали и до этого.





Динозавры Vogue

Этот случай нельзя считать взломом в полном смысле слова: владельцы издания были не в восторге от атаки, но и целенаправленного вторжения на их сайт также не планировалось. В 2013 году компьютерные фанаты обнаружили на нём скрытую команду: при каждом вводе знаменитого Konami-кода (вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, В, А), на экране с реверансом появлялись динозавры, причём на каждом из них была надета стильная шляпка. Как оказалось, разработчики разместили на сайте «пасхальное яйцо», о котором впоследствии забыли.





Операция «Кекс» и руководство по созданию бомб

В 2010 году Британская разведка MI6 сообщила о разгроме остатков Аль-Каиды в кибервойне. Террористы пытались разместить в сети подробные инструкции по изготовлению бомб в домашних условиях, аританские агенты смогли получить доступ к данным и вставили собственный код в руководство: скачав документ, потенциальные террористы обнаруживали набор рецептов для приготовления кексов.





Японский вирус «кальмар»

Вместо того, чтобы запускать на экране взломанного устройства посторонние изображения, как это часто показывают в кинофильмах, в реальной жизни хакерам намного выгоднее написать вредоносное ПО и заработать на проделке. Но в 2010 бескорыстный японский хакер создал вирус под названием «кальмар-осьминог» и распространил его по одному из местных файлообменников. Внешне он представлял собой обычный аудиофайл, но при открытии заражал все подключённые жёсткие диски. Вирус не блокировал файлы, требуя вознаграждение, а просто заменял их картинками морских обитателей. Когда хакера поймали, он признался, что всего лишь хотел проверить, удалось ли ему развить свои компьютерные навыки со времени предыдущего ареста.





Хакеры Anonymous против интернет-цензуры

В 2009 году сеть хактивистов Anonymous совершала атаки на неподготовленные правительства и организации во всём мире. Как раз в это время власти Австралии пытались бороться с распространением порнографии. В знак протеста против решения правительства активнее мониторить и блокировать незаконный контент, хакеры провели ряд DDoS-атак на веб-сайты премьер-министра, парламента и Министерства связи страны с требованием полностью отменить планы по цензуре интернета. В частности, хулиганы завалили своих жертв электронными сообщениями порнографического содержания и телефонными звонками в правительственные ведомства.



