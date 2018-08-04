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Вера Лапко проиграла в стартовом матче квалификации турнира в Монреале
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла на старте квалификации турнира Canadian Open в Монреале.
Лапко (69 WTA), посеянная под 13 номером, уступила в поединке канадской теннисистке Ребекке Марино (310 WTA).
Первый сет Вера Лапко начала успешно: спортсменка одолела соперницу со счётом 6:3. Но последующие два сета белорусская теннисистка проиграла с противоположным счётом: 3:6, 3:6.
Стоит отметить, что нынешняя 310 ракетка мира была довольно известна несколько лет назад. Ребекка Марино считалась перспективной теннисисткой и в 2011 году занимала 38 строчку в мировом рейтинге. Однако вскоре спортсменка оставила теннис из-за депрессии.
Осенью 2017 года Марино вернулась к тренировкам, а с января 2018 года вновь начала выступать на состязаниях.
В основной сетке турнира в Монреале заявлены ещё две белоруски: Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Выступление последней находится под вопросом, поскольку недавно из-за травмы Виктория снялась с четвертьфинала турнира в Сан-Хосе.
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла на старте квалификации турнира Canadian Open в Монреале. Лапко (69 WTA), посеянная под 13 номером, уступила...
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