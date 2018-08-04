|
В Бресте утонул 5-летний мальчик. Тело ребёнка вынес из водоёма один из отдыхавших
Новости Беларуси. В Бресте вечером 4 августа в водоёме утонул мальчик. Его тело найдено.
Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, в субботу семейная пара вместе с 5-летним сыном находилась возле гребного канала. Через некоторое время родители заметили, что ребёнка нигде не видно. Супруги позвонили в МЧС.
Примерно в то же время тело мальчика нашёл и вынес из воды один из отдыхавших. Сотрудниками бригады скорой помощи была проведена реанимация, но спасти жизнь ребёнка не удалось.
Осматривается место происшествия. Проводится проверка.
На неделе в Пинске утонул 17-летний парень.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте вечером 4 августа в водоёме утонул мальчик. Его тело найдено. Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)