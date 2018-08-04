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В Бресте утонул 5-летний мальчик. Тело ребёнка вынес из водоёма один из отдыхавших

05.08.2018 09:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бресте вечером 4 августа в водоёме утонул мальчик. Его тело найдено.  

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, в субботу семейная пара вместе с 5-летним сыном находилась возле гребного канала. Через некоторое время родители заметили, что ребёнка нигде не видно. Супруги позвонили в МЧС.  

Примерно в то же время тело мальчика нашёл и вынес из воды один из отдыхавших. Сотрудниками бригады скорой помощи была проведена реанимация, но спасти жизнь ребёнка не удалось.  

Осматривается место происшествия. Проводится проверка.  

На неделе в Пинске утонул 17-летний парень.  

Накануне происшествия молодой человек пропал – здесь подробнее.  

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте вечером 4 августа в водоёме утонул мальчик. Его тело найдено.   Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий...
 
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