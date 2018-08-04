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Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо с национальным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ страны с Днём независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава белорусского государства убеждён в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ страны с Днём независимости, сообщает пресс-служба...
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