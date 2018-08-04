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​Выяснили причину возникновения лесных пожаров в Калифорнии

05.08.2018 12:00 — Разное | ОНТ  
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Металлический обод спущенного автомобильного колеса ударился об асфальт и выбил искры. Это стало причиной возникновения лесных пожаров в Калифорнии, сообщают зарубежные СМИ.

Происшествие с колесом случилось 23 июля на шоссе 299. Шесть человек стали жертвами лесных пожаров, ещё около 20 пропали без вести. Площадь пожаров составила 54 тысячи квадратных километров.

1500 зданий уничтожил огонь, 10 тысяч пожарных борются с возгоранием. В штате введён режим ЧП.

 
 
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Металлический обод спущенного автомобильного колеса ударился об асфальт и выбил искры. Это стало причиной возникновения лесных пожаров в Калифорнии, сообщают...
 
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