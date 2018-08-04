В Шклове мужчина спрыгнул с моста, поругавшись с женой. Пока летел - умирать передумал

Шкловчанин, поругавшись с женой, решил свести счеты с жизнью и спрыгнуть с моста через реку Днепр. Около девяти часов вечера задумку он осуществил.





Находясь в больнице, куда был доставлен после произошедшего, пояснил, что, уже спрыгнув, понял, что зря. На берег он выплыл самостоятельно. Известно, что перед «прыжком» мужчину уговаривали этого не делать. Сейчас ему оказывается психологическая помощь.



