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В Шклове мужчина спрыгнул с моста, поругавшись с женой. Пока летел - умирать передумал

05.08.2018 11:42 — Разное | Партизан  
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Житель Шклова спрыгнул с моста через реку Днепр, об этом порталу shklovinfo.by сообщили в районном отделе внутренних дел.

Шкловчанин, поругавшись с женой, решил свести счеты с жизнью и спрыгнуть с моста через реку Днепр. Около девяти часов вечера задумку он осуществил. 

Находясь в больнице, куда был доставлен после произошедшего, пояснил, что, уже спрыгнув, понял, что зря. На берег он выплыл самостоятельно. Известно, что перед «прыжком» мужчину уговаривали этого не делать. Сейчас ему оказывается психологическая помощь.

 
 
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Житель Шклова спрыгнул с моста через реку Днепр, об этом порталу shklovinfo.by сообщили в районном отделе внутренних дел.
 
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