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Нацбанк Беларуси: Крутитесь, как хотите, мы вас предупредили

05.08.2018 11:39 — Разное | Партизан  
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В опубликованном на неделе докладе Нацбанка содержится немало интереснейших сигналов и намеков о планах властей на будущее белорусской экономики. Banki24 разобрались с одним из таких важных кусочков текста в документе регулятора.

Кроме планов по размеру ставки рефинансирования, объему ЗВР и тотальной дедолларизации Нацбанк коснулся одной из животрепещущих тем — динамики курса белорусского рубля и его влияния на конкурентоспособность белорусских компаний. В Нацбанке уверены, что реальный курс нашего рубля к валютам остальных стран приблизился к равновесному коридору. 

Более того, в приближении курса к равновесию специалисты НБРБ видят сплошь позитивные моменты. Например, крепкий рубль снижает импортируемую инфляцию и не дает раскучиваться ценам внутри Беларуси. 

Также равновесность курса предотвращает новые потери предприятий и бюджета от курсовых разниц. И в самом деле: что бывает, когда курс скачет, ярко показали финансовые итоги апреля. Апрельский мини-девальвец съел почти всю прибыль реального сектора экономики Беларуси. 

Но главное состоит в том, что Нацбанк уложил в несколько предложений в тексте доклада. НБРБ ожидает, что во второй половине года реальный курс белорусского рубля останется вблизи равновесного значения. В этой связи Нацбанк посоветовал экономическим агентам использовать неценовые факторы конкурентоспособности. В переводе с нацбанковского на обычный язык это означает неизменность курсовой политики. 

Что значит стабильность курсовой политики в преломлении на нужды экспортеров? 

Это значит, что выигрыш от девальвации белорусского рубля экспортеры больше использовать не смогут. 

Какие экспортеры сильнее всех страдают от курсовых подвижек? 

Опросы Нацбанка показывают, что таковыми являются предприятия промышленности. Основным рынком для белорусской промышленности до сих пор выступает Россия. При этом, по оценкам banki24.by, белорусский рубль имеет некоторый потенциал ослабления к российскому, а продукцию белорусского АПК россияне активно вытесняют административными методами. 

В общем, никаких ценовых войн с подачи властей белорусским экспортерам выиграть не удастся. Разве что случится нечто экстраординарное и из ряда вон выходящее. 

Похоже, что в Нацбанке ставят долговую проблему гораздо выше частных нужд некоторой когорты белорусских предприятий. В принципе, это вполне современный прагматичный подход. Но вот что на действия регулятора ответит финансово слабый и нереформированный госсектор?

 
 
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В опубликованном на неделе докладе Нацбанка содержится немало интереснейших сигналов и намеков о планах властей на будущее белорусской...
 
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