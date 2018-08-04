Без бородатых женщин: Турция озвучила условие возврата на Евровидение

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«У нас есть причины, в том числе система голосования. Будучи общественным вещателем, мы также не можем транслировать в прямом эфире в 21:00, когда у экранов дети, кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который отрицает пол и считает себя одновременно мужчиной и женщиной», - отметил он.





Турция не участвует в «Евровидении» с 2013 года в знак протеста против изменений в системе голосования.





В прошлом году было высказано предположение, что Турция может вскоре вернуться на европейский конкурс. Опровергая это предположение, Эрен также привел еще одну причину решения Турции бойкотировать конкурс:





«Я сказал Европейскому вещательному союзу (EBU), что они отклоняются от своих ценностей. В результате другие страны также покинули Евровидение. В EBU царит ментальный хаос. Если руководство конкурса сможет это исправить, мы снова можем присоединиться к Евровидению, - добавил Эрен.