ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без бородатых женщин: Турция озвучила условие возврата на Евровидение

05.08.2018 10:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Турция не намерена принимать участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Одной из причин отказа гендиректор турецкой радиовещательной корпорации TRT Ибрагим Эрен назвал «бородатого австрийца в юбке», имея в виду победителя конкурса 2014 года Кончиту Вурст.



Как передает Oxu.Az, об этом пишет Hurriyet.

«У нас есть причины, в том числе система голосования. Будучи общественным вещателем, мы также не можем транслировать в прямом эфире в 21:00, когда у экранов дети, кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который отрицает пол и считает себя одновременно мужчиной и женщиной», - отметил он.

Турция не участвует в «Евровидении» с 2013 года в знак протеста против изменений в системе голосования.

В прошлом году было высказано предположение, что Турция может вскоре вернуться на европейский конкурс. Опровергая это предположение, Эрен также привел еще одну причину решения Турции бойкотировать конкурс:

«Я сказал Европейскому вещательному союзу (EBU), что они отклоняются от своих ценностей. В результате другие страны также покинули Евровидение. В EBU царит ментальный хаос. Если руководство конкурса сможет это исправить, мы снова можем присоединиться к Евровидению, - добавил Эрен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турция не намерена принимать участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Одной из причин отказа гендиректор турецкой радиовещательной...
 
Новости дня
Новости разные
 
​«Рок за Бобров» прошёл на Боровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика