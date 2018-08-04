Деревообработка и бумажники находятся под контролем Беллесбумпрома, цементники — Минстройархитектуры. За 5 месяцев 2018 года предприятия в ведении Беллесбумпрома понесли 93,8 млн BYN чистого убытка, в подчинении Минстройархитектуры — 95,7 млн BYN. Размер убытков по обоим ведомствам вырос к 2017 году. Тогда статорганы насчитали 49 млн BYN потерь по Беллесбумпрому и 51,9 млн BYN — по Минстройархитектуры.





Еще один хронический больной белорусской экономики — Белкоопсоюз. Сеть потребкооперации за январь—май 2018 года умудрилась сработать с убытком 5,7 млн BYN. Правда, по сравнению с 2017 годом есть некоторое улучшение — тогда убытки были равны 6,9 млн BYN.





Иногда убытки аутсайдеров рынка оказываются хорошо запрятаны среди прибылей лидеров. Тогда на помощь приходит показатель по убыткам убыточных компаний. Например, концерн «Белнефтехим» в 2018-м сработал в целом прибыльно, но мы знаем, что прибыль по совокупности предприятий просела почти вдвое. Это значит, что выросли убытки «плохишей». Роль таких плохишей в текущем году играют оба НПЗ и Белшина. Все они вместе и еще 7 предприятий насобирали 157,9 млн BYN убытков, что почти в 4 раза больше, чем в 2017 году.





Нельзя забывать и о бедах белорусского агросектора. Российский бан на поставки части продукции АПК привел к падению экспорта в РФ и мощно ухудшил финансы предприятий в Беларуси. Подкосило продовольственный экспорт и укрепление белорусского рубля к российскому. Прибыль по системе Минсельхозпрода откатилась вниз на 36%, по системе концерна «Белгоспищепром» — на 46%. Убытки убыточных компаний выросли в 2,1 раза по Минсельхозпроду (до 159,6 млн BYN) и в 3,6 раза — по Белгоспищепрому (до 59,7 млн BYN).





В общем, на финансы некоторых госотраслей пока без слез не взглянешь. Таким компаниям на перспективу скорее предстоит думать о выживании, а не о развитии.