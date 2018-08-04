ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полный модернизец и другие "успехи" белорусских предприятий в 2018 году

05.08.2018 10:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Чиновники любят рассказывать о выходе из пике модернизированных предприятий промышленности. При этом они старательно оперируют теми показателями, которые представляют их «детища» в выгодном свете. Вот только набор финансовых индикаторов не ограничивается выручкой и текущей рентабельностью продаж. Хрестоматийный пример модернизца — деревообработка, целлюлозно-бумажная отрасль и цементные заводы.

Полный модернизец и другие "успехи" белорусских предприятий в 2018 году
Деревообработка и бумажники находятся под контролем Беллесбумпрома, цементники — Минстройархитектуры. За 5 месяцев 2018 года предприятия в ведении Беллесбумпрома понесли 93,8 млн BYN чистого убытка, в подчинении Минстройархитектуры — 95,7 млн BYN. Размер убытков по обоим ведомствам вырос к 2017 году. Тогда статорганы насчитали 49 млн BYN потерь по Беллесбумпрому и 51,9 млн BYN — по Минстройархитектуры.

Еще один хронический больной белорусской экономики — Белкоопсоюз. Сеть потребкооперации за январь—май 2018 года умудрилась сработать с убытком 5,7 млн BYN. Правда, по сравнению с 2017 годом есть некоторое улучшение — тогда убытки были равны 6,9 млн BYN. 

Иногда убытки аутсайдеров рынка оказываются хорошо запрятаны среди прибылей лидеров. Тогда на помощь приходит показатель по убыткам убыточных компаний. Например, концерн «Белнефтехим» в 2018-м сработал в целом прибыльно, но мы знаем, что прибыль по совокупности предприятий просела почти вдвое. Это значит, что выросли убытки «плохишей». Роль таких плохишей в текущем году играют оба НПЗ и Белшина. Все они вместе и еще 7 предприятий насобирали 157,9 млн BYN убытков, что почти в 4 раза больше, чем в 2017 году. 

Нельзя забывать и о бедах белорусского агросектора. Российский бан на поставки части продукции АПК привел к падению экспорта в РФ и мощно ухудшил финансы предприятий в Беларуси. Подкосило продовольственный экспорт и укрепление белорусского рубля к российскому. Прибыль по системе Минсельхозпрода откатилась вниз на 36%, по системе концерна «Белгоспищепром» — на 46%. Убытки убыточных компаний выросли в 2,1 раза по Минсельхозпроду (до 159,6 млн BYN) и в 3,6 раза — по Белгоспищепрому (до 59,7 млн BYN). 

В общем, на финансы некоторых госотраслей пока без слез не взглянешь. Таким компаниям на перспективу скорее предстоит думать о выживании, а не о развитии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники любят рассказывать о выходе из пике модернизированных предприятий промышленности. При этом они старательно оперируют теми показателями, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
У заўтрашні дзень – пад стук колаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика