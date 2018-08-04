Поезд «четырех столиц» начнет курсировать в конце сентября — билеты скоро в продаже

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский 28 сентября, 4, 12,18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря в 13:42, прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23:35 (время отправления из столицы Беларуси — 00:02 следующих суток), на станцию Вильнюс — 04:25 (время отправления 04:30), на конечную станцию Рига-Пассажирская поезд прибудет в 09:05.





Со станции Рига-Пассажирская поезд отправится 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря в 11:10, в Вильнюс он прибудет в 15:48 (время отправления из Вильнюса — 15:53), на станции Минск-Пассажирский поезд остановится в 20:17 (отправится в 20:47). На станцию Киев-Пассажирский новый поезд будет прибывать в 06:42 30 сентября, 6, 14,20, 28 октября, 4, 10, 18, 24 ноября, 2 декабря и 8 декабря.





Реализация проездных документов будет осуществляться за 45 суток до отправления поезда.